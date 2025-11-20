Raquel Peña encabeza cuarta sesión de evaluación del CNM: ¿Quiénes participan?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- En estos momentos, la vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader, encabeza este jueves la cuarta sesión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), avanzando en el proceso de evaluación pública de los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Esta sesión que inició a las 9:23 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional constituye la etapa final del proceso de evaluación de los postulantes, conforme al calendario establecido por el CNM, y en ella el órgano completa las evaluaciones previstas y avanza hacia la fase de deliberación para la selección de los candidatos

En esta jornada se contempla la evaluación de 20 de los 83 candidatos postulados para ocupar las vacantes en las altas cortes.

Desde el inicio de las vistas públicas han sido entrevistados 61 candidatos: 21 postulantes el 11 de noviembre, 20 aspirantes el 14 de noviembre y 20 evaluados el 18 de noviembre.

En la reunión participan los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

Listado de postulantes evaluados durante esta sesión:

1) Namphi Andrés Rodríguez SCJ

2) Víctor Leonardo Rodríguez SCJ

3) Juan de las Nieves Sabino Ramos SCJ o TSE

4) Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez TSE

5) Pedro Antonio Sánchez Rivera SCJ

6) Enelia Santos de los Santos TSE

7) Luis Domingo Sención Araujo SCJ

8) Lusnelda Solis Taveras SCJ

9) Emerson Franklin Soriano Contreras SCJ

10) Claudio Enrique Stephen Castillo SCJ

11) Juan Fantino Suriel Hilario SCJ

12) Carmen Zulema Tejeda Soto SCJ

13) Danilo Antonio Tineo Santana SCJ

14) Miguelina Ureña Núñez SCJ

15) Ana Giselle Valerio Valerio TSE

16) Yorlin Lissett Vásquez Castro SCJ

17) Rosanna Isabel Vásquez Febrillet SCJ

18) José María Vásquez Montero SCJ

19) Diomede Ydelfo Villalona Guerrero SCJ

20) Pedro Pablo Yermenos Forastieri TSE