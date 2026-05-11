Raquel Peña: “El liderazgo de hoy se construye con visión y equilibrio, no con carisma o espectáculo”

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En un encuentro de la Cámara Junior International en República Dominicana (JCI) la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que el liderazgo actual ha dejado de ser una cuestión de imagen para convertirse en un ejercicio de profunda responsabilidad y equilibrio institucional.

Durante su conferencia magistral “Liderar en tiempos de incertidumbre mundial”, organizada por la JCI República Dominicana, la mandataria sostuvo que las sociedades actuales, agotadas por la confrontación y la inmediatez, demandan líderes que prioricen la estabilidad y la gestión sobre la estridencia mediática.

“El liderazgo del siglo XXI ya no puede construirse únicamente desde el carisma o desde el espectáculo. Hoy se necesita visión, equilibrio y capacidad de escuchar. La gente quiere claridad y líderes que no alimenten el miedo, sino que ayuden a construir esperanza”, enfatizó Peña ante un auditorio compuesto por jóvenes líderes, académicos y representantes del sector público en la UNPHU.

Juventud y liderazgo con sentido de país

La Raquel Peña dirigió un mensaje especial a los jóvenes integrantes de la Cámara Junior International, destacando el valor de una generación que apuesta por la formación y el liderazgo responsable.

“En ustedes reconozco una juventud que no se conforma con observar los desafíos de su tiempo, sino que se prepara para enfrentarlos con visión de país”, expresó.

El valor de la confianza y el compromiso juvenil

En su discurso, la vicepresidenta explicó su visión de Estado, resaltando que "El timón marca la dirección con la economía, pero las velas son la protección social y la educación que permiten que las familias resistan los vientos fuertes". Peña posicionó la gestión pública como una estructura que debe combinar la eficiencia técnica con la sensibilidad humana.

Ambar Guillermo, vicepresidenta ejecutiva de JCI República Dominicana, cerró destacó que la organización mantiene su compromiso con la formación de ciudadanos activos. "Para la JCI, este encuentro representa un puente esencial entre la juventud y la agenda pública nacional, promoviendo un liderazgo basado en valores y capacidad de acción frente a los retos del futuro".

En el evento, además, contó con la presidenta del senado de la JCI, Carmen Reyes, así como con la participación de cientos de jóvenes lideres, políticos, empresarios y académicos.