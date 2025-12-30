Ratifican condena de 20 años contra Argenis Contreras por muerte de Yuniol Ramírez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena de 20 años de prisión contra Argenis Contreras González, hallado culpable del asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez Ferreras, así como de actos de extorsión vinculados a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Los jueces Daniel Julio Nolasco Olivo, July Elizabeth Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Contreras, confirmando la sentencia emitida previamente por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que el tribunal acogió los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público en la audiencia.

Con esta decisión, Contreras continuará cumpliendo su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.