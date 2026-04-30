Ratifican prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros imputados en caso Senasa

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El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó este jueves la prisión preventiva como medida de coerción contra Santiago Hazim y otras seis personas imputadas de integrar una presunta red de corrupción que habría sustraído miles de millones de pesos del Estado dominicano en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa), desmantelada mediante la Operación Cobra.

Junto a Hazim, también enfrentan la medida Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Durante la audiencia, Ledesma Ubiera sostuvo que sus acciones con el Senasa correspondieron a “visitaciones” y no a contratos irregulares durante un período de 17 meses.

Afirmó que siempre entregó los productos que vendió, entre ellos pampers y proteína líquida adquirida localmente, asegurando que sus operaciones generaron alrededor de 38 millones de pesos en ventas.

Asimismo, negó haber realizado procedimientos innecesarios o ilegales, y explicó que la inclusión de su hija en documentos relacionados responde únicamente a la intención de asegurarle su futuro.

La imputada expresó que, a sus 53 años, estudia medicina y trabajaba hasta las 4:00 de la madrugada, mientras mantenía su vivienda y un negocio de estética.

Ledesma también señaló que está dispuesta a ir a la cárcel si fuera necesario por su hija, aunque insistió en que el caso debe ser objeto de una investigación justa y transparente.

Además, se presentó como una persona dispuesta a ayudar y afirmó que no abandonará el proceso pese a las circunstancias que enfrenta.

De su lado, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, había solicitado al tribunal rechazar los pedimentos de las defensas que buscaban variar la coerción, alegando que no existían elementos nuevos ni suficientes que justificaran una modificación.

La próxima revisión obligatoria de la medida fue fijada para el 30 de julio de 2026.