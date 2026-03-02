Más de RD$47 millones pagados: ASDN cumple con prestaciones laborales a exempleados desvinculados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A casi un año de haber iniciado el proceso, la Alcaldía de Santo Domingo Norte ha entregado sus prestaciones laborales a los empleados desvinculados en las gestiones desde el 2006 al 2025, incluyendo los miembros del cuerpo de Bomberos del municipio, con la anuencia de la previa validación de los organismos correspondientes.

De un total de RD$47, 025,336 (cuarenta y siete millones veinticinco mil trescientos treinta y seis) que fueron desembolsados por la Dirección General de Presupuesto para los fines, el cabildo que dirige Betty Gerónimo ha entregado 45,697, 042 (Cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y siete mil cuarenta y dos) de la siguiente forma:

RD$ 20,846,673.02 a la gestión del exalcalde Carlos Guzmán.

RD$ 17,304,958.03, para los exempleados de la gestión de René Polanco.

RD$ 6,503,570.03, a la gestión de Francisco Fernández.

RD$ 1,142,228.62, a la gestión de Jesús Feliz.

ASDN paga prestaciones laborales a de exempleados desvinculados desde el 2006 al 2025*.

Este lunes, el cabildo inició el pago de RD$ 1,997,000.00, (incluyendo una partida de recursos propios de la Alcaldía), correspondiente a un dinero extraordinario recibido, del total de RD$47, 025,336 (cuarenta y siete millones veinticinco mil trescientos treinta y seis) destinados para los pagos.

La medida, que tiene como objetivo saldar una deuda pendiente con los exempleados, es parte del esfuerzo de la actual administración para garantizar la transparencia, el cumplimiento de los derechos laborales y la mejora continua en la gestión pública.