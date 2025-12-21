Yeni Berenice Reynoso y Leah Francis Campo se reúnen; aquí lo que trataron

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso recibió en su despacho la visita de la embajadora Leah Francis Campos, con quien conversó sobre los proyectos de colaboración en el ámbito de seguridad que mantienen Estados Unidos y República Dominicana.

“Hemos tenido una conversación muy afable. Desde la Procuraduría General trabajamos en diferentes iniciativas que, en el marco de su relación bilateral, mantienen Estados Unidos y República Dominicana para fortalecer la seguridad en nuestros países”, dijo Reynoso.

En la reunión, celebrada en la Procuraduría General de la República, estuvo presente el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. La embajadora Campos se hizo acompañar por Rebecca Marquez, Kaleb Sanderson y Enrique Corral.

La procuradora general recordó, además, que ambos países trabajan en conjunto en temas que impactan en la seguridad hemisférica, como la lucha contra el narcotráfico o el lavado de activos provenientes de actividades vinculadas a la criminalidad organizada.

Reynoso valoró la cooperación de Estados Unidos que se materializa con el flujo constante de informaciones estratégicas a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y El Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Destacó que esas agencias estadounidenses mantienen una coordinación constante que permite eficientizar el trabajo que realizan en el bien de la sociedad dominicana dependencias como el Ministerio Público o la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), las cuales trabajan, junto a otras unidades de seguridad e inteligencia del Estado, por la seguridad y contra la criminalidad y la delincuencia organizada.

Reynoso recordó que la Procuraduría General de la República recibe el apoyo técnico del gobierno de Estados Unidos en distintos proyectos que se realizan a través de INL, como son: el de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Crimen Organizado.

En ese contexto, resaltó la disposición a facilitar capacitaciones especiales y el acceso a equipamiento de última generación para hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado.

“Agradecemos la disposición de la señora embajadora Campos, quien nos ha manifestado el interés de su gobierno en seguir apoyando a nuestro país a través de capacitaciones que nos permitan ser más efectivos en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada”, dijo Reynoso.