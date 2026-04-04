RD registra su mayor desplazamiento en 21 años: las millonarias cifras que deja el inicio de Semana Santa

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

República Dominicana registró el mayor desplazamiento en los últimos 21 años durante el Miércoles y Jueves Santo, con una movilidad de casi cuatro millones de personas y unos 700 mil vehículos que se desplazaron a través de los peajes del país.

Así lo informó el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, quien destacó que la magnitud del flujo también incluye a miles de personas que viajaron en autobuses.

“En lo que tenemos en el COE no habíamos visto un desplazamiento tan enorme como hubo el Miércoles y Jueves Santo”, expresó Méndez.

El funcionario explicó que, además de los vehículos particulares, muchas familias optaron por trasladarse en transporte colectivo, lo que incrementó la movilidad en todo el territorio nacional.

El reto del retorno

Méndez advirtió que el principal desafío de las autoridades se centra ahora en el retorno masivo de vacacionistas.

En ese sentido, el vocero de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), Rafael Tejeda Baldera, aseguró que las instituciones ya están coordinadas para este proceso.

Asimismo, exhortó a la población a evitar el exceso de velocidad y a conducir con prudencia para prevenir accidentes.