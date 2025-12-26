RD sigue bajo amenaza del Fusariun Raza 4 y la Monilia

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

En 2025 al país no han entrado plagas ni enfermedades que causaran daños económicos a la producción agropecuaria, debido a la mejoría del trabajo de cuarentena del Departamento de Sanidad Vegetal, del Ministerio de Agricultura.

Sin embargo, República Dominicana está amenazada por otras plagas peligrosas, como la potencial entrada del Fusarium Raza 4 Tropical de las musáceas (plátano, guineo y otras), Moniliasis del cacao, Picudo del coco y el Cáncer de los cítricos, entre muchas otras plagas, según fuentes conocedoras del tema.

Entre las últimas plagas y enfermedades que llegaron al país a finales del 2023 y que causaron a los productores graves daños económicos están el Trips de la flor de la habichuela y la Mosca del Mediterráneo. Esta última fue erradicada a mediados de 2024.

Entre las que amenazan al país figuran el Foc4T, presente en Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, además de la Moniliasis del cacao presente en Jamaica, Ecuador, Colombia y otros países. Asimismo, el Picudo del coco, que está en Centroamérica y otros países, así como la polilla del tomate (Tuta absoluta), en Haití y otras naciones.

Otras plagas que amenazan al país son el Virus Rugoso del Tomate, presente en países europeos como Italia y Holanda, así como en México; el Gusano Soldado Europeo (Helicoverpa armigera) que está en Puerto Rico, Brasil y otros países.

Expertos sostienen que cuando no llegan plagas al país, se debe a que Cuarentena Vegetal ha mejorado su funcionamiento. Recuerdan que en algunos aeropuertos hay caninos amaestrados por Oirsa, para la búsqueda de frutas, vegetales y productos de origen animal.

Los caninos están en los aeropuertos de Las Américas, Punta Cana y La Romana. El personal de Cuarentena Vegetal ha mejorado mucho el servicio, pero a veces está desmotivado porque casi siempre le deben dos o tres meses de los incentivos que le corresponde.

Ese personal tiene que trabajar horas extras en puertos y aeropuertos, inspeccionando hasta en horas de la noche y la madrugada, además del horario del día, por lo que les corresponde los incentivos, aseguran las fuentes.

Preocupación

El presidente del Clúster del Limón, Félix Adalberto Bautista, dijo que asociados están preocupados debido a que se está importando esa fruta de países en donde están presentes plagas y enfermedades que no están aquí. Aseguró que también se están importando otras frutas y productos agrícolas de países con plagas cuarentenarias.

Recordó que han enfrentado consecuencias devastadoras por la introducción del Virus de la Tristeza de los Cítricos y del Huanglongbing (HLB) y su vector, la Diaphorina citri, que afectaron severamente la productividad y sostenibilidad de los cítricos.