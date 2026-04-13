Reacciona cónsul dominicano en New Jersey a centralización de ingresos consulares anunciada por Luis Abinader

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El cónsul general de la República Dominicana en el estado de New Jersey, José Santana, calificó como “trascendental e histórica” la reciente disposición del presidente Luis Abinader, mediante la cual la totalidad de los ingresos generados por las sedes consulares en el exterior pasarán directamente a las arcas del Estado.

Santana afirmó que esta decisión marca un hito en la modernización del servicio exterior dominicano y reafirma que la transparencia es el eje innegociable sobre el cual se fundamenta la actual gestión gubernamental.

“Esta medida no solo organiza las finanzas del Estado, sino que dignifica la función consular. El presidente Luis Abinader está enviando un mensaje muy responsable de un estadista: el dinero del pueblo dominicano es sagrado, sin importar dónde se genere. Con esta centralización, estamos abriendo una era de total rendición de cuentas”, expresó el cónsul.

Hacia una gestión profesional y ética

El titular de la sede consular en New Jersey destacó que la integración de los recursos a la Cuenta Única del Tesoro y la implementación de una escala salarial fija permitirán que los cónsules se enfoquen exclusivamente en su misión principal: servir a los dominicanos en el exterior con eficiencia y proteger sus intereses.

Santana resaltó que esta reforma forma parte de una visión integral de cambio orientada a fortalecer la institucionalidad.

Compromiso con los dominicanos en el exterior

José Santana aseguró que esta transición no afectará la calidad de los servicios que se ofrecen a la comunidad dominicana en New Jersey. Por el contrario, señaló que la profesionalización del servicio exterior se traducirá en procesos más ágiles, trámites más claros y una mayor confianza de los ciudadanos en sus instituciones.