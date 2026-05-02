Reacciones a medidas del Gobierno ante impacto de crisis en Medio Oriente

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Santiago.– El director ejecutivo de la APEDI, Saúl Abreu, consideró que las medidas anunciadas por el Gobierno dominicano para enfrentar el impacto económico derivado del conflicto en Medio Oriente son necesarias ante el contexto internacional.

Abreu explicó que, desde el inicio de la crisis, se preveía un “shock externo” con efectos directos en economías dependientes de los hidrocarburos, como la dominicana. Señaló que el incremento en los precios del petróleo obliga a adoptar decisiones para preservar la estabilidad económica.

En ese sentido, llamó a la población a comprender las medidas y a contribuir mediante la reducción del consumo de combustibles, destacando que este es el principal canal de transmisión del impacto económico.

“El país tiene que adaptarse a una situación que no ha provocado, pero que incide directamente en su economía”, expresó, al tiempo que calificó como favorables los ajustes implementados por el Gobierno para mantener el equilibrio sin afectar los servicios básicos.

De su lado, una ciudadana consultada manifestó su respaldo a las disposiciones, al considerar que son necesarias en un contexto donde la economía enfrenta presiones externas.

Ambas opiniones coinciden en que, aunque las medidas son lamentables, responden a una realidad internacional que obliga a tomar acciones responsables para proteger la estabilidad económica del país.