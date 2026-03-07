Recaudación crece 9.2% en febrero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que durante el mes de febrero logró una recaudación total de RD$72,096.8 millones, un crecimiento de 9.2%, unos RD$6,103.6 millones más comparado con igual mes del 2025.

Explicó al excluir los ingresos extraordinarios registrados tanto en 2025 como en 2026, el crecimiento mensual se sitúa en 7.8%, equivalente a RD$5,069.2 millones adicionales.

En término acumulado, la DGII destacó que entre enero y febrero de 2026 se han recaudado RD$166,852.8 millones, superando en RD$3,948.0 millones la meta prevista y alcanzando un cumplimiento de 102.4%.

En cuanto al comportamiento de los principales tributos en el mes de febrero del 2026, el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aportó RD$19,222.0 millones, para un crecimiento interanual de 9.1%, equivalente a RD$1,597.3 millones adicionales.

Este desempeño estuvo impulsado por el dinamismo en sectores como hoteles, bares y restaurantes, comercio vehículos y elaboración de bebidas, cuyas ventas gravadas crecieron 10.8%, 8.1% y 10.6%, respectivamente.

El Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos alcanzó un total de RD$14,568.3 millones, registrando un crecimiento interanual de 17.3%, lo que equivale a un incremento de RD$2,145.3 millones más que en febrero de 2025.

El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas recaudó RD$13,100.3 millones, para un aumento interanual de 16.2%, equivalente a RD$1,830.6 millones adicionales al comparar con el mismo mes del año anterior de 2025, impulsado por el incremento en la cantidad de asalariados gravados y el monto retenido, que crecieron 17.3% y 19.2%, respectivamente, de acuerdo a un comunicado compartido por la Dirección General de Impuestos Internos