Sigmund Freund: Transparencia con proceso institucional

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, aseguró que la reforma y transparencia de la nómina estatal no puede reducirse a un debate de titulares, sino a un proceso de institucionalidad, depuración, mérito y control del gasto. Entrevistado en el programa del periodista Pablo McKinney, afirmó que el MAP prioriza la digitalización, el fortalecimiento del servicio civil, los concursos de oposición, la evaluación del desempeño y la unificación de procesos salariales.

Sobre la cooperación de seguridad entre el país y Estados Unidos explicó que hay acuerdos de interdicción marítima y aérea, entrenamiento conjunto, lucha contra el narcotráfico, asistencia ante desastres y apoyo logístico regional, que buscan proteger el interés local y la estabilidad del Caribe sin comprometer la soberanía.