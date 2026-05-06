"Vamos a recibir el mismo resultado: condena": MP, listo para nuevo juicio contra Wander Franco

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El procurador fiscal de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Puerto Plata, Claudio Cordero, informó que el Ministerio Público está listo para iniciar el 14 de mayo el nuevo juicio contra el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, por presunto abuso sexual contra una menor y la madre de esta.

Dijo que se presentarán las pruebas que respaldan la acusación del Ministerio Público y lograr el aumento de las penas en correspondencia con la gravedad de los hechos.

Franco Aybar fue condenado en primera instancia a 2 años de prisión, bajo suspensión de la pena, así como al pago de 10 salarios mínimos y las costas penales del proceso tras ser declarado culpable de violar el artículo 396, letras b y c, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

El tribunal en primera instancia impuso la pena suspendida, disponiendo que Franco Aybar no se acerque a adolescentes con fines sexuales y en caso de incumplimiento de la medida ordenó el cumplimiento de la pena en prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata.

Mientras que la madre de la víctima fue condenada a cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, en Santiago, al establecer el tribunal, con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que la mujer incurrió en delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos.