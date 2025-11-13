¿Cómo recibirán los beneficiarios de Supérate el bono “Brisita Navideña”? Gloria Reyes responde

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La directora general de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, informó que los beneficiarios de los programas de asistencia social recibirán el subsidio adicional por la Navidad, o bono “Brisita Navideña”, directamente en sus tarjetas Supérate.

“Este año, buscando cómo nosotros seguimos focalizando y que sea más efectivo el proceso de entrega de estos programas especiales, hemos decidido que el subsidio de la Navidad a los beneficiarios de la tarjeta lo vamos a hacer directamente a la tarjeta. Eso nos va a permitir que, de manera más efectiva y rápida, llegue a esos beneficiarios. Ese monto de millón cuatrocientas mil (1,400,000), todos los beneficiarios de Supérate lo van a recibir, el bono de Navidad en su tarjeta”, manifestó la funcionaria.

Reyes señaló que, una vez los beneficiarios de Supérate reciban el desembolso, ya no podrán optar por una tarjeta física de la “Brisita Navideña”.

“Esa población va a estar bloqueada en nuestra lista porque, a la hora de activar, el banco va a tener una lista de elegibles y no elegibles. Entonces, todos los beneficiarios de Supérate que tengan ya el depósito no van a poder usar la tarjeta física. Entonces tendremos un modelo híbrido en la tarjeta de Navidad este año”, explicó.

Gloria Reyes, directora general de Desarrollo Social SupérateFuente externa

De igual forma, indicó que las personas que no son beneficiarias de Supérate recibirán el subsidio, equivalente a 1,500 pesos, a través de las demás agencias de ayuda social del Gobierno, mediante la tarjeta física.

“Yo creo que sí, como tú dices, hay oportunidades de mejora en todo y, a pesar de que se han hecho muchos mecanismos de entregas diversos para que logre llegar a la gente, yo sé que podemos seguir mejorando, y eso es lo que el Gobierno todos los años trata de hacer: buscar una novedad, una manera de eficientizar, de mejorar, cómo lograr que sea mejor la entrega y que la gente reciba este apoyo eliminando cualquier intermediación”, enfatizó la directora general de Desarrollo Social Supérate.

Las mejoras tras la fusión de Supérate y ADESS

Gloria Reyes destacó que, con la reciente fusión de la Dirección de Desarrollo Social Supérate con la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), han quedado “atrás muchas de las dificultades que tuvimos con relación al servicio a la gente, el tiempo que se tomaba para emitir las tarjetas, los cambios, etc.”

“Los beneficiarios saben a lo que me refiero… Para que tengamos una idea, la creación mensual de la nómina de pagos, a nivel de los procesos burocráticos, nos tomaba 40 días desde que salía la primera emisión de esta nómina y la validación entre instituciones. Ahora este tiempo se ha reducido a una semana. Esto ha sido un cambio muy importante”, aseguró.

Continuó: “Lo segundo es que hemos logrado la identificación de ahorros importantes para el Estado en el presupuesto, de cerca de 300 millones de pesos con esta fusión, para todo el año. Todas las oficinas, por ejemplo, teníamos oficinas, dos oficinas en cada provincia. Ahora estas oficinas, esos pagos que se tenían, se unifican. Se queda con una sola oficina. También muchos de los servicios que se tenían de adquisición de bienes y servicios también se eliminan, y esto está representando un ahorro importante para el país”.

Además, la excongresista aclaró que para los beneficiarios de Supérate “no hay cambio de nada, todo sigue igual, sí ven su servicio, y no ha habido ninguna dificultad para la emisión de los servicios de la institución”.

Las declaraciones de la funcionaria fueron ofrecidas este miércoles durante una entrevista en el programa televisivo Uno + Uno, que conducen los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullón.