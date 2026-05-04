Recordar para no olvidar: la familia honra la vida de José Rafael Llenas Aybar

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Treinta años después del asesinato de José Rafael Llenas Aybar, la memoria de aquel niño vuelve a ocupar espacio público gracias a la iniciativa de su familia, que ha creado una cuenta en redes sociales para recordarlo.

El mensaje inicial publicado por sus familiares, acompañado de los hashtags #Joserafaelporsiempre y #JoseRafaelLlenasAybar, recuerda la última despedida y evoca la sonrisa, las travesuras y la valentía del niño. “Un día como hoy, hace 30 años, nos despedimos de ti sin saber que sería la última vez”, escribieron, en un texto que resume el dolor y la nostalgia de quienes lo conocieron.

El caso Llenas Aybar, ocurrido en 1996, fue uno de los más sonados en la historia judicial del país. La conmoción nacional que generó se mantiene como referente de dolor y reflexión sobre la justicia, la seguridad y la vulnerabilidad de la niñez. Treinta años después, la creación de esta cuenta revive esas preguntas y las adapta a un nuevo escenario: el de la memoria digital.

El mensaje de la familia no se limita a la evocación personal, sino que también plantea un recordatorio social. “Eres y serás imposible de olvidar”, escribieron, subrayando que la memoria de José Rafael trasciende lo íntimo y se convierte en símbolo de una generación que aún busca respuestas y aprendizajes de aquel hecho.