Recrean con IA a Rubby Pérez en “Color de rosa”, tema que interpretaba al momento del colapso del Jet Set

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A un año de la tragedia del Jet Set, en la que falleció el merenguero Rubby Pérez junto a otras 235 personas, su equipo compartió un video recreado con inteligencia artificial como homenaje, inspirado en la canción “Color de rosa”, que interpretaba al momento del colapso.

El audiovisual, difundido en sus redes oficiales, presenta una especie de metaverso construido a partir de recuerdos y elementos asociados a la vida del artista.

“Luego de horas y días de entrega, de pensar, de sentir… hemos creado algo especial. Con ayuda de la inteligencia artificial, le dimos forma a un espacio que intenta acercarnos a él: un metaverso construido con fragmentos de su esencia, de lo que vivió, de lo que amó, de lo que fue”, indica la publicación.

El mensaje que acompaña el video subraya que la iniciativa busca rendir tributo desde la emoción y la memoria.

“No es perfecto… pero nace desde lo más sincero. Esto no es solo una recreación. Es un abrazo que no pudimos dar. Es una conversación que quedó pendiente. Es una forma de decir: seguimos aquí… recordándote, sintiéndote, necesitándote”.

Asimismo, recordaron el impacto que dejó la tragedia a un año de ocurrida.

“Hoy se cumple un año… y todavía duele. Un año desde aquella experiencia amarga que nos marcó para siempre. Un año desde que se apagó la voz más alta del merengue… y con ella, una parte de nuestras vidas”.

En el texto también resaltan que la fecha está marcada por el recuerdo y el dolor.

“Hoy no es un día cualquiera. Es un día de silencio, de recuerdos, de nudos en la garganta. Un día donde inevitablemente miramos atrás y sentimos ese vacío… ese ‘¿y si…?’ que nunca tendrá respuesta”.

Sin embargo, el mensaje apuesta por recordar desde el amor.

“Pero hoy no queremos quedarnos solo en el dolor. Hoy queremos recordar desde el amor. Desde la gratitud. Desde todo lo hermoso que nos dejó”.

El homenaje también se extendió a todas las víctimas de la tragedia.

“Hoy recordamos no solo su partida, sino la de todos aquellos seres queridos que se fueron ese día… dejando corazones rotos y vidas cambiadas para siempre”.

Finalmente, concluye con un llamado a la paz y la resiliencia.

“Y en medio de todo, solo pedimos paz. Paz para los que se quedaron. Paz para los que partieron. Y fuerza para aprender a vivir con lo que nunca se supera… solo se aprende a llevar. Porque hay ausencias que no se llenan… pero sí se honran. Su legado no se apaga. Vive en cada uno de nosotros”.