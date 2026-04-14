Recuperan dos cuerpos tras ser arrastrados por ríos en Puerto Plata y Pedro Brand

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La Defensa Civil recuperó este martes los cuerpos sin vida de un niño de tres años en Puerto Plata y de un joven de 32 en el sector Los Corozos, municipio Pedro Brand, quienes fueron arrastrados por corrientes de ríos tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

En Puerto Plata, el menor, que estaba desaparecido desde el pasado sábado, fue localizado en la comunidad de Pancho Mateo, en Montellano, en un trabajo conjunto con miembros de la Fuerza Aérea local, en el río Camú.

Mientras que el equipo naranja Regional Ozama, integrado por miembros de Pedro Brand y Los Alcarrizos, localizó al joven arrastrado por el río Haina, en la comunidad Los Corozos, a varios metros de donde se le vio por última vez.

Defensa Civil recupera dos cuerpos tras ser arrastrados por ríos en Puerto Plata y Pedro BrandFuente externa

Ambos cuerpos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines de lugar.

La Defensa Civil Dominicana exhorta a la población a no cruzar ríos, arroyos o cañadas crecidas, y a seguir las orientaciones de los organismos oficiales.