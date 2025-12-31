Recuperan suministro de agua en Cibao Central tras avería

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Sabana Iglesia, Santiago. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), en coordinación con el Grupo Estrella y el Consorcio AlcarAW, informan que lograron en tiempo récord la solución de una avería presentada en la tubería de aducción que suple todo el acueducto Cibao Central desde el pasado jueves, garantizando así el retorno a la estabilidad del servicio esta región.

Los trabajos iniciaron el jueves 25 a las 12:30 de la tarde, momento en el que Coraasan activó de inmediato su protocolo de intervención junto a los contratistas, priorizando la seguridad, la eficiencia operativa y la pronta restitución del servicio.

Señalan que se trató de un evento no previsible el cual requirió una respuesta inmediata y altamente técnica, ante la importancia estratégica de la línea afectada para el suministro de agua potable en amplias zonas de Santiago, Tamboril, Licey Al Medio, la provincia Espaillat y otras comunidades aledañas.

Cabe resaltar que, gracias a la coordinación interinstitucional y al esfuerzo ininterrumpido de los equipos técnicos, el lunes 30 de diciembre a las 10:00 de la noche no solo había sido concluida la reparación de la línea, sino que abrió la posibilidad para que la población comenzara a recibir nuevamente el servicio de agua potable.

La reparación de la tubería de aducción estuvo a cargo de Coraasan junto a los contratistas del Grupo Estrella y el Consorcio AlcarAW, quienes desplegaron personal, equipos especializados y recursos logísticos para cumplir con los plazos establecidos.

Este logro fue posible bajo el liderazgo del ingeniero Andrés Cueto, director general de Coraasan, quien junto a todo su equipo técnico condujo la operación con planificación, supervisión constante y toma de decisiones oportunas.

Asimismo, se contó con la colaboración cercana del Inapa, cuyos técnicos altamente capacitados, incluyendo a su director general, Wellington Arnaud.

Las autoridades reiteraron que este tipo de averías forman parte de situaciones imprevistas propias de infraestructuras de gran escala, pero que la capacidad de respuesta demostrada refleja el compromiso institucional con la ciudadanía.

Con la rápida solución alcanzada, los ciudadanos podrán concluir el año recibiendo el servicio de agua potable de manera gradual, reduciendo al mínimo las afectaciones y garantizando estabilidad en el suministro durante las festividades.