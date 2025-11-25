“Red de lavado de activos” ligada a exregidor: quién es el nuevo imputado y qué se sabe de los primeros arrestados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un hombre se entregó este lunes a las autoridades luego de que se intensificara su búsqueda por su vinculación a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que fue desmantelada la pasada semana durante un amplio operativo del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

José Francisco Sabino Castillo, quien acudió a la sede de la Policía Nacional. Sabino Castillo será sometido a la justicia en las próximas horas para conocerle medidas de coerción, luego de que se le ejecutó una orden de arresto al entregarse. Ahora suman 17 los arrestados por su vinculación a actividades ilícitas dentro de la estructura criminal.

Durante el operativo donde fue desmantelada la red el pasado jueves fueron arrestados José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre), Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (el Brujo), Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun), quienes también fueron sometidos a la justicia.

Contra el primer grupo de arrestados el Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este que le imponga 18 meses de prisión de prisión preventiva, como medida de coerción, y que declare el proceso de tramitación compleja. El pasado viernes la audiencia fue aplazada para el próximo 29 de noviembre ante un pedimento de las defensas de los imputados que pidieron más tiempo para conocer el expediente.

Entre los imputados se encuentran empleados o personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo que aprovechaban de sus niveles de acceso a la terminal para el trasiego de sus operaciones ilícitas.

Los operativos son el resultado de varios meses de investigación y seguimiento a esta red de narcotráfico, con la cooperación internacional de la DEA, siglas de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos.

Las labores permitieron ocupar un alijo de 200 paquetes de cocaína con el apoyo de otras agencias de inteligencia del Estado y la colaboración de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo el pasado 7 de noviembre.

El grupo fue apresado durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.