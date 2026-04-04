Desde redes sociales “asesinas” al suicidio: 3 fuertes mensajes del Sermón de las Siete Palabras

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Sermón de las Siete Palabras de este 2026 puso sobre la mesa puntos críticos de la sociedad dominicana, desde el impacto del uso de las redes sociales hasta la necesidad de fomentar la esperanza en medio de contextos difíciles.

Redes sociales: “plataformas asesinas”

Uno de los señalamientos más contundentes fue hacia el uso de las redes sociales, que fueron calificadas como “plataformas asesinas” cuando se emplean de manera irresponsable.

Según el mensaje, el afán por obtener “likes” y aumentar seguidores ha provocado que, en estos espacios, “todo se valga”, incluyendo la difamación y ataques que afectan la integridad de las personas.

Advirtieron que esta dinámica ha generado daños emocionales, incluso en personas que intentan llevar una vida socialmente correcta, por lo que llamaron a “sanear” estos entornos digitales, así como las relaciones familiares y laborales.

Los fieles escuchan el Sermón de las Siete PalabrasOlga de la Cruz

Suicidio y violencia

El Sermón también abordó el aumento de la violencia y los suicidios, vinculándolos con la forma en que las personas se relacionan entre sí.

En ese sentido, planteó la amabilidad como una necesidad urgente.

Según se explicó, fomentar este valor ayudaría a reducir la “irritabilidad explosiva” que permea la sociedad y que, en muchos casos, puede llevar a la desesperación y, eventualmente, al suicidio.

"La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas y provoca ansiedad en las personas a tal punto de llevar a la desesperación y esta al suicidio", indicaron.

Esperanza en medio de la crisis

En medio de un contexto marcado por la pobreza, la desigualdad, la violencia y las injusticias, el Sermón también hizo un llamado a no perder la esperanza.

El mensaje destacó que, aun en escenarios complejos, se invita a confiar en que Dios sigue actuando en la historia y en la vida del pueblo, incluso cuando todo parece perdido.