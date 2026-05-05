Redondo Llenas sale hoy a las 7:00 de la mañana

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Cumplida una condena de 30 años de prisión sin lograr durante ellos ninguna de las prerrogativas de libertad contempladas en el Código Procesal Penal (CPP), Mario José Redondo Llenas sale hoy del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, San Cristóbal, donde durante su estancia, y como parte de su proceso para la reinserción en la sociedad, participó en varios programas educativos y de rehabilitación, logrando alcanzar el título de licenciado en Derecho.

Redondo Llenas, quien fue condenado en 1996 junto con su amigo Juan Manuel Moliné Rodríguez, por la muerte de su primo de 12 años de edad, José Rafael Llenas Aybar, se convierte en uno de los casos excepcionales (5%) de condenados a la pena máxima en el país, que la cumple en su totalidad.

Tenía 20 años cuando fue condenado como autor principal del crimen que conmovió a la sociedad dominicana no solo por la consanguineidad existente entre víctima y victimarios, sino también por la forma en que ocurrió el hecho.

El 18 de septiembre del 1998, la sexta sala penal del juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, lo condenó a él a 30 años de reclusión, y a Moliné Rodríguez a 20 años.

Tras el dictamen de su sentencia, Redondo Llenas, quien tenía como abogados a los doctores Artagnan Pérez Méndez, Tomás Belliard (fallecidos), y Francisco Hernández, agotó todos los recursos legales para reducir o atenuar su condena antes del cumplimiento de la misma, sin resultado positivo alguno.

Recursos rechazados

En 1999 recurrió en apelación de dicha sentencia, la Corte se la ratificó.

En el 2004, interpuso un recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en procura de que la sentencia le fuera anulada.

En el 2006 la alta corte le confirmó la condena.

En noviembre del 2013 solicitó su libertad condicional por ante la Cámara Penal de San Pedro de Macorís, y la jueza Altagracia Ester Mejía Roca se la negó, pero dispuso su traslado a una cárcel abierta.

Se recuerda que Redondo Llenas pasó parte de su encierro en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, en La Romana, de donde pasó a Najayo, San Cristóbal.

En el 2014 el Tribunal Constitucional (TC) le declaró inadmisible un recurso de revisión de amparo que interpuso contra una decisión que le prohibía publicar artículos de opinión en medios de comunicación mientras estuviera guardando prisión.

¡Por fin, en libertad!

El 28 de abril de este año el juez ejecución de la pena de San Cristóbal, magistrado José Manuel Arias Martínez, ordenó la inmediata puesta en libertad de Redondo llenas para hoy 5 de mayo cuando se se hará efectiva.

Recursos disponibles

Durante la ejecución de la pena, Redondo Llenas podría optar por los siguientes beneficios de ley:

Libertad condicional. Conforme a la Ley 164-60, el primer requisito para el condenado obtenerla es haber cumplido la mitad de la Pena (15 años).

En adición, se exigen además, observar una buena conducta dentro del penal, informes favorables de reinserción social, trabajo realizado y estudio.

También existe el Medio Libre, régimen progresivo que permite al condenado salir durante el día a trabajar o estudiar, y regresar en la noche.

GRADUACION

Redondo Llenas se graduó de Derecho desde la prisión, dentro del programa de estudios superiores que tiene el sistema penitenciario con la Universidad Abierta para Adultos (UAPA).