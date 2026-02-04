Referencia beneficia a otras 12 organizaciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Referencia presentó la decimoctava edición de su programa de responsabilidad social institucional, Agenda por la Vida 2026, una iniciativa que desarrolla de manera ininterrumpida desde hace 18 años.

El encuentro reunió a representantes de las doce organizaciones sin fines de lucro que serán beneficiadas durante el transcurso de este año.La actividad estuvo encabezada por la doctora Priscilla Kelly León, vicepresidenta de la dirección médica, Cynthia León, vicepresidenta administrativa, y otros altos ejecutivos de Referencia.

Al pronunciar las palabras de apertura, Cynthia León explicó que, desde su creación, este proyecto se ha consolidado como una plataforma de apoyo sostenido, logrando impactar a más de 200 instituciones a nivel nacional. Señaló que el programa dedica cada mes del año a una entidad específica, la cual recibe donaciones económicas directas de la empresa, además de las contribuciones voluntarias recolectadas a través de alcancías ubicadas en sus más de 80 sucursales en todo el país.

La ejecutiva destacó que esta iniciativa no solo brinda respaldo financiero, sino que también busca visibilizar el trabajo que realizan estas organizaciones, con el propósito de inspirar a otros sectores de la sociedad a sumarse a causas que generan un impacto social positivo. Por su parte, la doctora Priscilla Kelly encabezó la entrega de reconocimientos a representantes de instituciones