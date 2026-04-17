Regional 15 capacita a dinamizadores TIC en robótica educativa con Arduino

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Con el objetivo de fortalecer las competencias tecnológicas del personal docente y técnico, el área de Informática Educativa de la Regional 15 de Educación llevó a cabo el taller de robótica “Introducción a ArduinoBlocks”, durante los días 15 y 16 de abril del presente año. La capacitación estuvo dirigida a los dinamizadores TIC de los seis distritos que conforman la Regional 15.

La jornada formativa fue impartida por los facilitadores Jensy De la Cruz, Cipion y Edwin Aquino, técnicos del Departamento de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación (MINERD). La agenda de trabajo abarcó desde la configuración de cuentas en la plataforma ArduinoBlocks hasta el desarrollo de proyectos prácticos de programación por bloques.

Entre los contenidos trabajados durante los dos días destacan: la interfaz de ArduinoBlocks, la configuración de cuentas, el entorno de programación por bloques, los primeros circuitos con LED, la programación básica de salidas digitales y el desarrollo de un proyecto final consistente en un semáforo simple.

El director regional, Eddy Chávez Placencio, expresó que esta iniciativa forma parte del compromiso de seguir impulsando la innovación educativa. “Seguimos trabajando para que la tecnología y la robótica se conviertan en herramientas clave para el aprendizaje de nuestros estudiantes y el fortalecimiento de las competencias de nuestros docentes”, afirmó.

Con iniciativas como esta, la Regional 15 reafirma su compromiso con la formación continua del personal docente y técnico, promoviendo el uso de tecnologías emergentes para elevar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo dominicano.