Se registra accidente múltiple en la autopista Duarte

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Un accidente de tránsito múltiple se registró la mañana de este martes en la autopista Duarte, en dirección Santiago–Santo Domingo, informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

A través de un comunicado, la institución indicó que unidades de la DIGESETT se encuentran en el lugar del hecho, trabajando en la viabilización del tránsito y ofreciendo asistencia, con el objetivo de restablecer la circulación en el menor tiempo posible.

Las autoridades no han precisado, hasta el momento, si hay personas lesionadas ni las causas que originaron el accidente.

La DIGESETT exhortó a los conductores que transitan por la zona a mantener la prudencia, reducir la velocidad y acatar las instrucciones de los agentes desplegados en la vía, a fin de evitar mayores contratiempos y garantizar la seguridad de todos.