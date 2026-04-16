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La mañana de este jueves se registró una interrupción eléctrica durante la inauguración de la planta de reciclaje Renacer, realizada en la zona franca de Quisqueya y encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

De acuerdo con un video enviado a la redacción de Hoy Digital, el incidente provocó que la comunicadora Miralba Ruiz tuviera que continuar parte de la maestría de ceremonia sin micrófono, en medio de la presentación del mandatario y otros invitados.

Se registra apagón en actividad encabezada por Luis Abinader: ¿qué lo ocasionó?

¿Qué ocasionó el apagón?

De inmediato, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) aclaró que la interrupción respondió a una condición interna del lugar donde se desarrollaba la actividad.

Precisó que el circuito 2 de la subestación San Pedro 2, que suple la referida zona no presentó ninguna falla antes, durante ni después del evento, manteniéndose estable en todo momento.

“Como parte de los protocolos de verificación y en atención a la importancia de la actividad, brigadas técnicas de Edeeste que se encontraban próximas al área realizaron levantamientos inmediatos, confirmando que el servicio eléctrico en las comunidades aledañas se mantuvo de manera continua”, dijo la entidad mediante un comunicado.

Agregó que también se constató que no se produjo ninguna avería a nivel del sistema de distribución local, garantizando la estabilidad del suministro eléctrico en toda la zona.