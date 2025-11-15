Se registra incendio en plaza comercial del Distrito Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 coordinó la asistencia ante un incendio registrado en una tienda ubicada en una plaza comercial ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart del sector Ensanche Naco, Distrito Nacional.

En la atención del incidente participaron seis unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, dos ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), y una unidad de la Policía Nacional.

El personal de salud en la escena informó que dos personas fueron trasladadas para evaluación médica y una fue atendida en el lugar. El personal bomberil reportó que el fuego quedó bajo control y ejecutaron labores de enfriamiento en la zona afectada.

El personal del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional realizó el combate al fuego y las maniobras de enfriamiento correspondientes para asegurar el área y permitir el trabajo del resto de las instituciones de respuesta.