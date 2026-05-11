Registro de 86 casos leptospirosis y 80 dengue, sin muertes

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La República Dominicana registra 86 casos de leptospirosis, una enfermedad zoonótica (de animales) de potencial epidémico cuyo riesgo aumenta durante la temporada de lluvias.

Asimismo, registró 80 casos de dengue y 73 de malaria. Se trata de enfermedades de vigilancia epidemiológica.

El reporte está contenido en el boletín de la semana número 16 notificado por la Dirección de Epidemiología.

En el caso de la leptospirosis, la patología se incrementa con el contacto con aguas o suelos contaminados con la orina de animales infectados, principalmente roedores. La infección ocurre, en la mayoría de los casos, por exposición a aguas estancadas o anegadas.

La leptospirosis afecta sobremanera a trabajadores agrícolas y al aire libre, así como las personas que transitan, nadan o realizan actividades en zonas inundadas, presentan mayor riesgo.

En la semana epidemiológica 16 se notificaron doce 12 casos sospechosos de leptospirosis, correspondiendo a once 11 hombres y una mujer, con edades entre 10 y 59 años

Los afectados residen en Puerto Plata, Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional , Espaillat, La Vega y San José de Ocoa. El total acumulado de sospechosos de leptospirosis es de 140 casos y 85 casos confirmados hasta la semana 16.

El comportamiento epidemiológico de los casos confirmados durante 2026 evidencia el funcionamiento de la vigilancia epidemiológica y la capacidad de detección oportuna del sistema de salud.

El incremento registrado entre las semanas epidemiológicas 11 y 14 se relaciona con el fortalecimiento de la búsqueda activa y la confirmación diagnóstica oportuna, según el informe del Ministerio de Salud.