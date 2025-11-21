Rehúsan hablar sobre homosexualidad en Policía y las FFAA

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Hablar sobre la homosexualidad en República Dominicana es un tema tan tabú que mucha gente se niega a tocarlo cuando es cuestionada al respecto.

Así se pudo comprobar en un recorrido hecho por el periódico Hoy, en el que resultó muy difícil recabar opiniones sobre la aceptación o el rechazo de la despenalización de las relaciones entre parejas del mismo sexo en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La mayoría de las personas abordardadas rehusaron hablar y se marcharon de forma rauda. Los pocos que hablaron rechazaron la decisión del Tribunal Constitucional.

“No me gustan esos temas”, fue la expresión de un ciudadano al ser abordado en la Ciudad Colonial. Otro señaló sentirse incomodo por la pregunta al indicar que el país es muy conservador.

Otros mostraron su indignación como Carlos Mora, al indicar que de existir gays o lesbianas dentro de las filas militares sería un irrespeto para la patria y la Constitución. “Aquí en la tierra el ser humano ha perdido por completo los estribos, ya no hay principios y valores”, expresó.

Miguel Cariano dijo respetar la orientación sexual de cada persona, no obstante, indicó que hacerlo público en las instituciones militares no debió pasar pero tampoco es asombro por ser un tema del cual se habla sin ningún temor ni pudor.

“Ya están en todos lados, están como la gripe”, expresó Orlando Polanco al explicar como la sociedad normaliza las desorientaciones sexuales.

Sin embargo, para Geovanny Infante, la preferencia sexual no debe ser impedimento para realizar su trabajo ya que la vida personal no debe ir mezclada con lo laboral.

TC PONE FIN A PROHIBICIÓN

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana derogó las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban a sus oficiales por mantener relaciones sexuales consentidas con personas del mismo sexo. Esto ha causado revuelo.

La sentencia TC /1225/25, indica que el artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas violan las garantías constitucionales de no discriminación, privacidad y libre desarrollo de la personalidad y derecho al trabajo.

En años anteriores, ambos artículos castigaban a los agentes por “sodomía” entre personas del mismo sexo con penas de hasta dos años y un año de prisión. No existían penas equivalentes para los actos sexuales heterosexuales.

En la sentencia, el tribunal destaca además que la penalización de las relaciones homosexuales en las fuerzas de seguridad carecía de un interés constitucional legítimo o de fortalecimiento y eficiencia institucional.