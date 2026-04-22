Relaciones históricas: Paliza resalta la importancia de la diáspora dominicana en EE.UU.

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

PUERTO PLATA:-El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, resaltó los "valores y principios compartidos entre Estados Unidos y la República Dominicana, a la vez que consideró que la nación norteamericana es nuestra principal aliada y nuestro amigo más importante".

El funcionario se refirió en estos términos de la diplomacia durante una conferencia que dictó este martes último en la Escuela McCourt de Políticas Públicas sobre "gobernanza y democracia en América Latina.

Esta conferencia estuvo moderada por el ex presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter.

Conferencia

Paliza resaltó los lazos históricos, democráticos y humanos que a ambas naciones.

El funcionario dominicano sostuvo que la relación bilateral entre ambos países trasciende la cercanía geográfica y se fundamenta en principios comunes.

"Como dominicano sabemos que Estados Unidos es nuestro principal aliado, un amigo importante, no solamente por nuestra proximidad geográfica, sino por nuestros principios y valores compartidos", señaló

Ministro destaca relación histórica entre EE.UU y RD

Destacó, asimismo, el papel de la diáspora dominicana en el territorio estadounidense como un puente permanente entre ambas sociedades.

El ministro de la Presidencia reveló que "tenemos más de un millón 600 mil dominicanos viviendo en los Estados Unidos, la mayoría en la costa Este del territorio norteamericano".

Dijo que además existen muchas otras conexiones culturales y humanas que "nos acercan cada día más".

Subrayó que este vínculo "debe seguir fortaleciéndose mediante una agenda común de cooperación y entendimiento. Es una relación en la que debemos seguir trabajando, nutriendo y teniendo siempre presente"

Esta conferencia titulada "Democracy & Governance: a Conversation with José Ignacio Paliza", estuvo organizada por la Latín American and the Caribbean Policy Association.

José Ignacio Paliza

Paliza destacó la importancia de crear espacios como diálogo académico para abordar los desafíos institucionales de la región y las experiencias de los gobiernos.

En este conversatorio fueron tratados temas vinculados al fortalecimiento democrático, la gobernanza, los principales retos institucionales de América Latina y la región del Caribe.

AGENDA

El funcionario Paliza desarrolló además una agenda de trabajo en Washington que incluyó encuentros con representantes de los Bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y Mundial (BM), incluyendo miembros del Congreso de los Estados Unidos, los cuales estuvieron orientados a fortalecer la cooperación bilateral y dar seguimiento a iniciativas estratégicas para la República Dominicana.

Igualmente, sostuvo reuniones con los congresistas Bernie Moreno, el dominicano Adriano Espaillat y Carlos Jiménez.

Además, Paliza visitó el Tony Blair Institute for Global Chance, como parte de los esfuerzos para impulsar una hestión pública más eficiente y moderna.