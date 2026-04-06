Religiosos describen la realidad social del país

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Como cada Viernes Santo representantes de la Iglesia Católica pronunciaron el Sermón de las Siete Palabras, basado en las últimas expresiones de Jesús antes de la crucifixión, en el cual expusieron críticas sociales sobre los principales males que afectan a la sociedad y las actuaciones de las autoridades.

El púlpito también sirvió para reflexionar sobre el rol de la iglesia y llamar al perdón y la solidaridad hacia los marginados.

El acto se inició con la bendición del Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del padre Cecilio De los Santos, Vicario Episcopal del Clero.

Los mensajes versan en base en las expresiones: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”; “Hoy estarás conmigo en el paraíso”; “Mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu madre”, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, “Tengo sed” y “Todo está consumado”.

El arzobispo Morel Diplán pidió valorar el sufrimiento de Dios sobre todo en este momento que definió como crucial para la humanidad en el que se requiere proteger la vida por encima de la muerte.

Esta tradición de la Iglesia Católica permite meditar las palabras de Cristo y reflexionar sobre las realidades sociales.

1. Francisco Alvarado

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. El vicario episcopal basó su mensaje contra la violencia, la corrupción y el abandono social de grupos vulnerables. Criticó a la Iglesia cuando se aleja del evangelio y de los más necesitados; y que en ocasiones puede estar más cerca del poder. También la falta de valores en los jóvenes y la influencia de las redes sociales. Deploró la proliferación de armas y drogas, así como los daños ambientales.

2. Mario De la Cruz

“Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Este sacerdote ofreció una prédica contra la desigualdad económica que sufren los trabajadores de bajos ingresos frente alto salarios de funcionarios. También deploró las condiciones de los hospitales públicos, donde los pacientes son víctimas de malas atenciones. Además criticó la inversión en grandes obras cuando existen necesidades básicas como salud, educación y vivienda en muchas comunidades.

3. José R. Rosado

“Mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu madre”. El líder religioso centró su mensaje en las condiciones de vulnerabilidad económica y emocional que viven muchas mujeres, las cuales tienen que cargar solas con la educación de sus hijos, el cuidado de los enfermos y ancianos. Sumó además la violencia que sufren a manos de parejas o exparejas, llegando muchas a perder la vida. Llamó a reconocer la dignidad de la mujer.

4. Candelario Mejía Brito

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Bajo esta expresión, el padre deploró la falta de oportunidades para los jóvenes, las muertes por accidentes de tránsito, los bajos salarios y el abandono de los indigentes. Afirmó que hoy más nunca el pueblo dominicano se siente abandonado mientras los pobres son los más sacrificados. “El grito de Jesús recoge el clamor de todos los hombres, de los marginados de la sociedad”, expresó.

5. Zoila M. Mercedes

“Tengo sed”. Bajo esta frase, la religiosa criticó a los políticos que abusan del poder, y la desconexión entre quienes gobiernan y las necesidades de la población. También condenó la violencia intrafamiliar y los feminicidios que dejan huérfanos. Denunció que muchos jóvenes se refugian en las redes sociales porque se encuentran vacíos y carentes de verdaderos paradigmas. Indicó que no todo está perdido e invitó a avivar la fe en Dios y Jesús.

6. Juan E. Rivas

“Todo está consumado”. El reverendo citó los principales desafíos que enfrenta el país en materia social como la delincuencia y la inseguridad, la violencia con feminicidios en aumento, el desempleo y los bajos salarios, el alto costo de la canasta básica y la inflación. En el plano ambiental pidió enfrentar con urgencia el deterioro ecológico mediante la aplicación de la ley y el trabajo conjunto entre la ciudadanía, las empresas y las autoridades.

7. Lourdes Martínez

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Ante lo que describió como una sociedad herida emocionalmente, la religiosa exhortó recuperar la amabilidad para evitar el peso de los demás y evitar herir con gestos o palabras. Asimismo, denunció el impacto negativo con contenido explícito y obsceno, que incita a excesos y lacera la inocencia de los niños y jóvenes. Llamó a fortalecer la estructura familiar como base de una sociedad más justa.