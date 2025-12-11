Renovación del marbete avanza lento; DGII llama a no esperar a enero

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El director general de Impuestos Internos, Luis Valdez, informó que hasta la fecha 396 mil ciudadanos han renovado su marbete, una cifra que equivale aproximadamente al 24% del total esperado.

Aunque este porcentaje está dentro de los promedios de años anteriores, Valdez reiteró su preocupación habitual, “siempre los dominicanos dejan todo para último”.

Pidió a la ciudadanía aprovechar diciembre y no esperar a enero, que es el último mes para realizar el proceso sin recargos.

El funcionario recordó que existen múltiples canales para renovar: la aplicación de la DGII, el portal web institución y las entidades financieras autorizadas, que suman 39 instituciones y más de 400 oficinas en todo el país. Quienes renueva en línea reciben el marbete en su casa en un plazo aproximado de tres días.

Valdez también comentó que, a nivel personal, siempre realiza su renovación durante la primera semana, e invitó a la población a hacer lo mismo para evitar congestiones y contratiempos al cierre del período.