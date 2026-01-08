Reparan más de 40 escuelas en el área del Cibao Norte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) mantiene en ejecución en la región Cibao Norte el operativo “Navidad en las Aulas, Mantenimiento Correctivo 24/7”, mediante el cual más de 40 centros educativos han sido intervenidos en las provincias de Santiago, Puerto Plata y Espaillat.

Las labores, coordinadas por la Regional Cibao Norte de la DIE, se desarrollan de forma ininterrumpida con brigadas que trabajan en jornadas diurnas y nocturnas para garantizar condiciones adecuadas en los planteles escolares y asegurar la continuidad del proceso educativo.

El director regional de Infraestructura Escolar, Alexis Sosa, informó que estos trabajos se inscriben en un plan nacional que ha permitido concluir más de 250 centros educativos.

Centros en Cibao Norte

Entre los planteles intervenidos en la región figuran la escuela José Armando Bermúdez Rochett, en Santiago, donde se ejecutaron trabajos de desmonte y reposición de lonas asfálticas en los techos, además de un remozamiento general de sus instalaciones. Las intervenciones incluyen rehabilitación de áreas sanitarias, mejora en los sistemas eléctricos y pintura, entre otros trabajos.

Dentro del programa también se encuentran centros como la Escuela Venezuela, Yolanda Santana Álvarez, Liceo Rafaela Pérez, Liceo Jagua, Yvelisse Pratts, Pilar de Jesús Domínguez y Ana Silvia González (VG), entre otros.

Sosa explicó que otros planteles requieren intervenciones de mayor profundidad, por lo que los trabajos continúan de manera planificada. En estos casos, la prioridad ha sido habilitar las aulas y los espacios esenciales, mientras las labores restantes se desarrollan sin interrumpir la docencia.

Entre los centros con intervenciones mayores están la Rafaela Jiminian, del distrito municipal Santiago Oeste; y Mauricia Perelló, del municipio Licey de Santiago, así como Frank Díaz Domínguez y Pedro Antonio Ruiz García, en la provincia Espaillat.

Nuevos programas

El funcionario adelantó que en los próximos días será lanzado un nuevo programa de intervención escolar, que complementará las acciones de mantenimiento en ejecución. Agregó que estos trabajos se realizan de forma paralela a la construcción y entrega de nuevas aulas, algunas de las cuales fueron inauguradas en agosto y diciembre, mientras otras serán entregadas progresivamente conforme concluyan los trabajos en distintos centros educativos del país.