Reportan como desaparecida a mujer con mal de Alzheimer en María Trinidad Sánchez

María Trinidad Sánchez: Una mujer de 81 años que padece alzhéimer se encuentra desaparecida desde la madrugada del pasado sábado 17 de enero.

Se trata de Francisca García, quien fue vista por última vez a las 2:47 de la madrugada, captada por una cámara de vigilancia mientras deambulaba por las calles de Los Solares de Payita, comunidad ubicada entre Cabrera y Nagua, donde reside.

El video muestra que, al momento de su desaparición, vestía un vestido negro y llevaba una pañoleta o toalla blanca que cubría su cuello, hombros y parte de la espalda.

Según informó su hija, Anairis García, la familia ha realizado búsquedas en puntos estratégicos de la provincia, incluyendo hospitales y destacamentos policiales, y posteriormente notificó su desaparición a las autoridades. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

García explicó que su madre vive sola, aunque es supervisada por uno de sus ocho hijos, quien reside en una vivienda cercana.

La familia pide que si ven a la señora Francisca favor contactar al (829) 302-9020.