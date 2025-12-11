Reportan explosión de un tanque de gas en torre residencial en Villa Marina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un cilindro de gas licuado de petróleo (GLP) explotó la noche de este miércoles en la torre residencial Intempo, ubicada en la calle H, en el sector Villa Marina, Distrito Nacional.

De manera oficial no se ha reportado personas lesionadas por el hecho. Sin embargo, algunos reportes extraoficiales indican que una persona resultó herida.



Más detalles en breve..." width="414px" height="233px" />

Unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la Policía Nacional, así como ambulancias del 9-1-1 están respondiendo a siniestro, cuya causa, por el momento, se desconoce.

Las ondas expansivas llegaron las residencias ubicadas a varias cuadras de donde se originó la explosión, según vecinos en Villa Marina, quienes dijeron al periódico Hoy que el edificio de apartamentos donde sucedió el hecho, de nombre Intempo, "tiene poco tiempo que lo hicieron".

Más detalles en breve...