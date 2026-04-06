Reporte del COE Semana Santa 2026: muertos, accidentes y asistencias

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presentó este lunes el balance final del operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026”, el cual dejó un total de 27 personas fallecidas.

De las víctimas, 22 murieron en accidentes de tránsito y cinco por ahogamiento.

Durante el asueto se registraron 203 accidentes de tránsito, que dejaron 276 personas afectadas. De estos, 173 involucraron motocicletas, 11 vehículos livianos, siete jeepetas, ocho atropellamientos, dos autobuses y dos camionetas.

En cuanto a la ocurrencia, 91 accidentes se produjeron en autopistas y carreteras, mientras que 112 tuvieron lugar en cascos urbanos.

El informe detalla que 13 de las muertes por accidentes ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad y nueve fuera de este. Asimismo, cuatro personas fallecieron por ahogamiento dentro del operativo y una fuera.

Del total de fallecidos, 18 estaban vinculados a motocicletas, dos a atropellamientos, uno a vehículos livianos, uno a un vehículo pesado y cinco por asfixia por inmersión. En ese sentido, el COE destacó que el 81.81 % de las muertes por accidentes de tránsito involucraron motocicletas.

Intoxicaciones y asistencias

El organismo también reportó 506 casos de intoxicación alcohólica, entre ellos 28 menores de edad con edades entre los 14 y 17 años.

Asimismo, se registraron 207 casos de intoxicación alimentaria.

En cuanto a las asistencias, el COE informó que se realizaron 30,745 atenciones al público, incluyendo 3,021 asistencias médicas.

Además, 22 personas fueron rescatadas en altamar y 24 menores extraviados fueron localizados y entregados a sus padres.