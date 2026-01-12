Represión y crisis en Venezuela, dice Gómez

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Alejandro Gómez, coordinador de la Pastoral Católica de Venezolanos en Santo Domingo y activista de la diáspora en territorio dominicano, afirma que el pueblo venezolano carece de información confiable y que cientos de ciudadanos son retenidos en las redadas en las calles y sometidos a revisión de sus celulares para apresarlos cuando descubren que usaron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo a la caída del presidente Nicolás Maduro.

Indica que el régimen chavista y de Maduro que permanece en el Gobierno de Venezuela reprime a la población para que no salga a celebrar que Maduro se encuentra preso y será juzgado en Estados Unidos.

Dijo que los venezolanos continúan perseguidos por los remanentes de un régimen que ha decidido montar retenes en las calles para ordenar nuevos apresamientos de ciudadanos.

Gómez declara que él y la mayoría de los venezolanos en la República Dominicana no se atreven a retornar a su país, por ahora, “porque en Venezuela no se sabe lo que ocurre. Se carece de información oficial”, afirma.

Expresa que la población no cree en la presidencia interina del país que ocupa la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez.

Tampoco descartan que Diosdado Cabello, ministro del Interior y el hombre duro en Venezuela después de Maduro, podría ser el primer objetivo de Estados Unidos.

Aunque la diáspora de venezolanos en este país celebró tímidamente el rapto de Maduro por orden del presidente estadounidense Donald Trump, ayer un grupo de venezolanos realizó una jornada de oración en la parroquia de la Universidad Católica de Santo Domingo, a las 10:00 de la mañana.

Gómez explica que oraran por el destino de su país. Sostuvo que oran para que sean puestos en libertad más presos políticos. “Maduro no era un presidente legítimo. Venezuela no tenía un presidente ni vicepresidenta tampoco, porque hubo un robo de elecciones que muchos países lo reconocieron. Maduro había usurpado todos los poderes”.

Gómez, quien es ejecutivo de una empresa dominicana y tiene una pensión pírrica en Venezuela, está convencido de que Maduro incurrió en narcotráfico, venta de petróleo de manera fraudulenta y producía un dinero que no entraba a las arcas nacionales. Cree que el régimen hacía negocio irregular con la venta de oro, de diamantes y coltán, un mineral costoso, extraído para la fabricación de celulares.

Señala que su país es rico en tierras raras, en la parte Sur y posee importante zonas de uranio, material que salía directo a China y Rusia, y el dinero de su venta, así como el oro y el petróleo, no iba al erario durante la dictadura de Maduro, a quien le atribuye el descalabrado de Venezuela, la pobreza de la gente, y en cambio, beneficiar a Cuba y a China con el petróleo de la nación. “Los metales preciosos, como el oro, de acuerdo a la legislación, tienen que ser vendidos al Banco Central y eso no está ocurriendo ”, expresa, describiendo el entramado de negocios.

Manifestó que el convenio de venta de petróleo a China, firmado en el gobierno del extinto presidente Hugo Chávez, establecía una relación comercial de 100 a 1, y se acordaron pagos de miles de millones de dólares para obras que debieron realizarse en Venezuela y que nunca se terminaron, como el tren que va de Caracas a Guarenas, y el tren de Maracay a Valencia, para el traslado de mercancía entre las dos ciudades.