República Dominicana bajo amenaza de recibir nuevas plagas agrícolas

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

República Dominicana está amenazada de recibir nuevas plagas y enfermedades a causa de importaciones de productos de origen agropecuario, por descuido de las autoridades sanitarias.

El país está importando frutas, como naranja dulce, limón agrio y mandarina, entre otras, de Perú, Colombia, Costa Rica, Egipto y España, en los cuales está presente la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) y otras plagas peligrosas que son endémicas, según informes técnicos suministrados a este diario.

Se recuerda que la Mosca del Mediterráneo ha entrado dos veces al país y para erradicarla se han tenido que invertir millones de pesos y productores y exportadores locales han tenido grandes pérdidas por la prohibición de los países importadores a no recibir frutas (mango, aguacate y otras) ni algunos vegetales (ají morrón, tomate, pepino, entre otros).

La presencia de ese insecto en Perú, Colombia, Costa Rica, Egipto y España es una preocupación fitosanitaria constante, ya que se considera una de las plagas más destructivas de la agricultura.

En la mayoría de esas regiones, la plaga está establecida o presenta incursiones frecuentes, lo que afecta la producción de frutas y hortalizas y limita la exportación por medidas cuarentenarias.

Conocedores del tema explican que Sanidad Vegetal ha descuidado el Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria, lo que pone el país en riesgo de recibir nuevas plagas.

Productores, agrupados en el Cluster de Limón de la República Dominicana también han denunciado esa situación y temen que sus plantaciones sean afectadas por la Mosca del Mediterráneo y otras plagas que lleguen por descuido de las autoridades sanitarias.

El descuido en Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura viene desde la gestión pasada, cuando se autorizaron importaciones de frutas sin hacer los Análisis de Riesgos de Plagas (ARP), que son fundamentales para proteger la producción nacional.

Previo al ARP, es necesario hacer una investigación y evaluación del producto en el país de donde se piensa traer.

Desde la gestión de Limber Cruz en Agricultura se vienen arrastrando esos problemas, que ahora tampoco se han corregido. Los técnicos de la Dirección de Sanidad e Inocuidad siguen sin cobrar los miles de pesos que les deben de los incentivos. Recientemente les pagaron algo de dinero para tranquilizarlos.

Además, la mayoría de esos técnicos siguen sentados, porque no hay combustible y faltan vehículos para hacer sus trabajos en los puertos y aeropuertos del país. Este periódico supo que algunos de esos técnicos gestionan su traslado para otros departamentos del Ministerio de Agricultura, mientras otros buscan su pensión, ya que no hay nada que hacer en Sanidad Vegetal, que prácticamente está paralizada.