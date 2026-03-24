República Dominicana formaliza acercamiento a la OCDE con firma de Memorando de Entendimiento

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En presencia del presidente Luis Abinader, el canciller Roberto Álvarez y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, firmaron un Memorando de Entendimiento con el que las partes formalizan su acercamiento y buscan fomentar la cooperación, impulsar el intercambio de buenas prácticas, así como apoyar el fortalecimiento de políticas públicas conforme a estándares internacionales.

La firma se llevó a cabo en París, Francia, en el marco del Foro de Integridad y Anticorrupción de la OCDE, en el que participa el presidente Abinader junto a la delegación dominicana que le acompaña.

El Memorando establece las condiciones para la cooperación entre las partes, con la finalidad de apoyar el programa de reformas de República Dominicana en diversas áreas, como política económica, gobernanza pública, medioambiente, asuntos fiscales, entre otras.

El presidente Luis Abinader, el canciller Roberto Álvarez y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias CormannFuente externa

Asimismo, busca promover la participación del país en los órganos de la OCDE y respaldar la alineación con estándares y mejores prácticas, incluyendo la posible adhesión a los instrumentos legales de la organización.

En el acto de firma, estuvieron presentes además los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Educación, Luis Miguel De Camps; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el embajador dominicano en Francia, David Puig; el embajador Federico Cuello, coordinador de la OCDE en el Ministerio de Relaciones Exteriores; y el director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul.

Sobre la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una entidad internacional integrada por más de 38 países miembros, que trabaja en el diseño de mejores políticas para mejorar la calidad de vida. Cuenta con más de 60 años de experiencia en la elaboración de políticas orientadas a fomentar la prosperidad y la creación de oportunidades, sustentadas en la igualdad y el bienestar.