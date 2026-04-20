“En República Dominicana lo que tenemos de gobierno es una caricatura cómica”, afirma Radhamés Jiménez

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El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, calificó al Gobierno del PRM como una “caricatura cómica”, debido a los altos niveles de improvisación que, según afirma, exhibe, así como la falta de planificación y la descoordinación en cada acción tomada, hechos que impactan negativamente en la ciudadanía.

“Para una muestra, un botón: miren la situación de calamidad que vive el país con las últimas lluvias caídas. Parte de esas tragedias pudieron evitarse, pero todo se deja para el último momento, lo que empeora la situación e impide que la gente tome decisiones oportunas”, expresó el dirigente político.

Durante un recorrido por la provincia Santa Cruz de El Seibo, Jiménez Peña señaló que el actual gobierno es “un gobierno de mentiras y allantes”, y que basta observar la situación que atraviesa esa demarcación, con numerosas obras anunciadas que no han sido iniciadas y, en otros casos, permanecen inconclusas, como el puente de la localidad de Caciquillo, iniciado hace cinco años y aún detenido.

Leonel presente en todo el país

El dirigente de la Fuerza del Pueblo afirmó que Leonel Fernández está presente en todas las provincias y municipios del país, debido a la gran cantidad de obras construidas durante sus gestiones.

“Usted visita Santo Domingo y ahí está Leonel, con los túneles y elevados construidos, las escuelas y universidades. Eso se puede observar en cada provincia y municipio del país. El presidente Fernández llenó el país de obras en beneficio de los dominicanos. En cambio, cuando usted evalúa al PRM, en estos casi seis años de gobierno, el legado que dejará será el quiebre de los productores nacionales y la arrabalización de las instituciones gubernamentales”, reseñó.

Juramentaciones

En su amplio recorrido, Jiménez Peña juramentó a decenas de exdirigentes del PRM y de otras organizaciones políticas, entre los que destacan Luis Chalas, Fidencio Frías, Elías Manzueta, Juan de Cana, Joel Ozuna y Mary Zorrilla. También Santiago Reyes Soriano, Leonardo Sánchez, Martí Freydi, Ortega, José Daniel y Samuel Pijuán, entre otros.

El vicepresidente estuvo acompañado por Bienvenido Mejía, Ricardo Jacobo, Firo Mejía, Luis Zorrilla y demás dirigentes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo.