República Dominicana, modelo para Brasil en combate al comercio ilícito y alcohol adulterado

La República Dominicana continúa consolidándose como referente regional en la lucha contra el comercio ilícito y el alcohol adulterado, al punto de que delegaciones internacionales han comenzado a estudiar su modelo de control y trazabilidad. En esta ocasión, periodistas del Canal RD-7 de Brasil viajaron al país para conocer de cerca la tecnología y los mecanismos que han permitido resultados considerados ejemplares en América Latina.

La misión brasileña, encabezada por la periodista Flavia Alvarenga, visitó el país con el objetivo de documentar el funcionamiento del sistema dominicano de trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas y cigarrillos (TRÁFICO), una herramienta que ha sido clave para la incautación de más de 135 millones de unidades de productos ilícitos y para la reducción significativa del contrabando.

Periodista Flavia Alvarenga de Brasil

Gracias a este sistema, la República Dominicana ha logrado un hito regional: cero muertes por consumo de alcohol adulterado, un logro que ha despertado el interés de autoridades y legisladores brasileños, quienes enfrentan un aumento de intoxicaciones por metanol en su territorio.

La visita forma parte de un intercambio de experiencias impulsado tras la presentación realizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en el Senado de Brasil, donde el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, expuso los avances dominicanos y la articulación interinstitucional que ha permitido sostener estos resultados.

Los periodistas brasileños destacaron la efectividad del modelo dominicano y expresaron su satisfacción por los conocimientos adquiridos, los cuales serán presentados a su audiencia como un caso de éxito regional y una guía para fortalecer las políticas públicas de control fiscal y combate al comercio ilícito en Brasil.