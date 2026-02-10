República Dominicana se posiciona entre los 100 países mejor evaluados en combate a la corrupción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno de la República Dominicana informó que el país alcanzó 37 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), consolidando una tendencia de mejora sostenida en el tiempo y posicionándose entre el reducido grupo de países que han logrado avances continuos en este indicador a nivel internacional.

El Índice de Percepción de la Corrupción constituye un indicador estratégico para el seguimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la medida en que permite evaluar, desde una perspectiva comparada, los avances de los Estados en materia de integridad pública, transparencia y calidad institucional. En este contexto, el resultado alcanzado por el país refleja una mejora acumulada en los últimos cinco años, evidenciando progresos consistentes y verificables en el fortalecimiento de la gestión pública y la institucionalidad democrática.

Esto indica un avance perceptible de nueve (9) puntos desde 2020, lo que refleja una mejora del treinta y dos por ciento (32 %) en la puntuación general y un ascenso de treinta y tres (33) posiciones en el ranking global en ese mismo período, consolidando una evolución positiva sin precedentes recientes.

Este desempeño adquiere especial relevancia al traducirse en un ascenso de ocho (8) posiciones en el ranking general y al permitir que, por primera vez desde la ampliación del ranking de países evaluados, la República Dominicana se ubique entre los primeros 100 países a nivel mundial, evidenciando avances significativos e históricamente relevantes en la percepción sobre la gestión pública y los esfuerzos de fortalecimiento institucional.

Asimismo, en la medición comparada, la República Dominicana supera a países con puntuaciones más bajas, tales como México (31), El Salvador (31), Honduras (23) y Nicaragua (17), lo que resalta el progreso relativo alcanzado frente a otras naciones de la región.

La evolución positiva de este indicador no solo fortalece la posición relativa del país en el ámbito internacional, sino que reafirma la efectividad de las políticas públicas orientadas a la prevención y combate de la corrupción, en coherencia con los objetivos estratégicos de la planificación nacional de largo plazo.

El Gobierno reiteró su compromiso de continuar impulsando reformas normativas, fortalecimiento institucional y mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, como pilares fundamentales para consolidar la confianza ciudadana y garantizar una gestión pública ética, eficiente y orientada al desarrollo sostenible.

Asimismo, destacó que estos resultados constituyen un estímulo para profundizar las acciones de integridad pública, en consonancia con los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y con los compromisos asumidos por la República Dominicana en materia de gobernanza democrática y lucha contra la corrupción.