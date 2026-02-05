República Dominicana presidirá y será sede de la Reunión Ministerial de la Red GEALC

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana será el país desde donde se articularán las principales decisiones sobre gobierno digital en América Latina y el Caribe durante 2026, al asumir la presidencia de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC) y, de manera simultánea, ser elegida como sede de su Reunión Ministerial, el encuentro de más alto nivel político de la Red.

Edgar Bastista, director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), afirmó: “Esta designación reconoce el camino que ha venido recorriendo la República Dominicana en materia de transformación digital del Estado y nos compromete a seguir impulsando una agenda regional basada en la cooperación, la innovación y el uso responsable de la tecnología”.

Esta doble responsabilidad posiciona al país como actor clave en la conducción de la agenda regional de modernización del Estado, al tiempo que lo convierte en anfitrión del encuentro ministerial que reunirá, entre septiembre y octubre de 2026, a ministras, ministros y altas autoridades responsables de las políticas digitales de los países miembros.

Como país anfitrión, la República Dominicana será responsable de articular los principales espacios de diálogo y cooperación regional en temas como la digitalización de los servicios públicos, la interoperabilidad, la ciberseguridad y el uso responsable de la inteligencia artificial, áreas prioritarias en la agenda de gobierno digital de la región.

La OGTIC, como órgano responsable de implementar las políticas de gobierno digital, es responsable de la coordinación de estos esfuerzos, en el marco de las iniciativas que impulsa el Gobierno dominicano para fortalecer la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos.

Además de la organización del encuentro ministerial, la presidencia de la Red GEALC permitirá al país incidir activamente en la definición de la agenda regional, promoviendo el intercambio de buenas prácticas, la cooperación técnica y la construcción de soluciones comunes frente a los desafíos compartidos.

Esta elección representa una oportunidad para proyectar a la República Dominicana como un referente regional en transformación digital, al tiempo que fortalece sus capacidades institucionales mediante el trabajo conjunto con otros gobiernos y organismos internacionales.

Con este rol, el país reafirma su compromiso con el fortalecimiento del gobierno digital en América Latina y el Caribe, y con el uso estratégico de la tecnología como herramienta para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.