Resalta aumento fuentes energía no renovables en República Dominicana

Con la inauguración el pasado viernes del mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe, la República Dominicana avanza hacia una matriz energética de fuentes renovables que ya han alcanzado el 25% del total. De manera particular la energía solar sobrepasa en estos momentos el 10%.

El complejo Cotoperí Solar está ubicado en Guaymate, La Romana, con una capacidad de generación de 162.6 megavatios. Sus tres plantas generarán 286 gigavatios al año de energía limpia, para abastecer 95,000 hogares, y evitará la emisión de 210,000 toneladas de CO2.

Consultado sobre la evolución de la matriz, el geólogo Osiris de León destacó que el uso del fuel oil ha bajado de 99% en los años 70, a tan solo 11% en este 2025. Mientras las hidroeléctricas pasaron de 15 a 624 megavatios de la capacidad instalada en igual tiempo.

Detalló que hasta los años 70 la matriz dependía fundamentalmente de fuel oil y de gasoil, pues las únicas centrales hidroeléctricas eran: Jimenoa, construida en Jarabacoa 1954, con una potencia de apenas 8.4 megas; y Las Damas, en Duvergé , con una potencia de 7.5 megas

Mientras que en los años 1974 y 1975, con la presa de Tavera, en Baitoa, Santiago, con 96 megas y Valdesia, en San Cristóbal, con una potencia de 54, se inició el recorrido del camino hacia las unidades hidroeléctricas de gran potencia, siendo las de mayor energía producida Jigüey con 98 megas, Aguacate con 60 Monción con 52, Pinalito con 50, y Río Blanco con 25, “observándose que durante el presente año 2025 las centrales hidroeléctricas, que tienen una potencia total instalada de 624.5 MW, han producido 1,345 Giga Watts Hora (GWH) de energía limpia”.

De León señaló que los meses de mejor desempeño han sido desde mayo a noviembre, fruto de lluvias intensas por tormentas y vaguadas, como la reciente Melissa.

“Por eso es tan importante limpiar los embalses de las presas, como ya se está haciendo en Las Barías, en Valdesia y en Hatillo porque los sedimentos acumulados durante las tormentas y huracanes de los últimos 50 años han acumulado millones de metros cúbicos de sedimentos en los embalses, habiendo perdido, en algunos casos, la mitad de la capacidad de almacenamiento de agua para acueductos, para canales de riego y para generación hidroeléctrica, y con la limpieza se recuperará la capacidad original de agua, lo que aumentará la producción de energía”.

Indicó que hasta final de noviembre pasado, el gas natural ha sido líder con un aporte de 8,280 gigavatios hora, representando un 39% del total; seguido por el carbón mineral con 6,350 gigas, el 30%.