Resaltan vida y legado de Peña Gómez

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Autoridades, dirigentes políticos y ciudadanos se dieron cita en el mausoleo de José Francisco Peña Gómez, ubicado en el Cementerio Cristo Redentor, al conmemorarse el 89 aniversario de su natalicio, donde resaltaron su legado en favor de la democracia y la justicia social en la República Dominicana.

Con una ofrenda floral, y la participación de diversas personalidades del ámbito político, académico y social, entre ellas el expresidente Hipólito Mejía al indicar que con cuanto más tiempo pasa, más se impregna en el corazón de los dominicanos la figura de José Francisco Peña Gómez.

Para Mejía, “en ciertos momentos nos sentimos un poco nostálgicos, porque debiera estar vivo el doctor Peña Gómez”, manifestó.

En la ceremonia participó también el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, quien destacó la trascendencia histórica de José Francisco Peña Gómez y su legado en la defensa de la libertad, la democracia y la justicia social en la República Dominicana.

Señaló que su figura sigue siendo una referencia de lucha y compromiso con los valores democráticos del país.

Entiende que Peña Gómez dejó atrás un mundo cargado de mezquindades, odios y pasiones miserables para trascender en la historia como un referente de la proceridad democrática, guiado por el amor eterno y la divina providencia en la que depositó su fe.