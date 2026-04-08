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Sano y salvo

Rescatan hombre atrapado en alcantarilla en medio de las inundaciones

El operativo incluyó el traslado de diez adultos mayores a una zona segura en Santo Domingo Oeste

Defensa Civil rescata a un hombre atrapado en alcantarilla en Las Praderas

Defensa Civil rescata a un hombre atrapado en alcantarilla en Las Praderas

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Rescatistas de la Defensa Civil Dominicana, junto a miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, lograron salvar con vida a un hombre que quedó atrapado en una alcantarilla dentro de un residencial del sector Las Praderas, en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con el reporte oficial, además fueron trasladados a una zona segura unos diez adultos mayores que se encontraban en situación de vulnerabilidad debido a las intensas lluvias que afectan la capital.

La institución recordó a la ciudadanía la importancia de comunicarse de inmediato con la Defensa Civil ante cualquier emergencia, reiterando su compromiso de salvaguardar vidas en medio de fenómenos naturales y situaciones de riesgo.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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