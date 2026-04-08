Rescatan hombre atrapado en alcantarilla en medio de las inundaciones

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Rescatistas de la Defensa Civil Dominicana, junto a miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, lograron salvar con vida a un hombre que quedó atrapado en una alcantarilla dentro de un residencial del sector Las Praderas, en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con el reporte oficial, además fueron trasladados a una zona segura unos diez adultos mayores que se encontraban en situación de vulnerabilidad debido a las intensas lluvias que afectan la capital.

La institución recordó a la ciudadanía la importancia de comunicarse de inmediato con la Defensa Civil ante cualquier emergencia, reiterando su compromiso de salvaguardar vidas en medio de fenómenos naturales y situaciones de riesgo.