Rescate en el Malecón: Así fue el angustiante rescate de un perro en el mar

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Miembros de la Policía Nacional rescataron este sábado a un perro que cayó accidentalmente a las aguas del Mar Caribe, en un incidente ocurrido en las inmediaciones del Malecón de esta capital.

El acto fue realizado por agentes del Nuevo Modelo de Servicio Público de Policía (NMSPP), adscritos a la Dirección Regional del Distrito C-9.

El hecho se produjo cuando el animal, que se encontraba circulando por la orilla del litoral, se precipitó al agua de manera inesperada. Al notar que el canino no podía salir por sus propios medios debido al oleaje y las rocas, los agentes presentes en la zona de la Dirección Regional del Distrito iniciaron de inmediato las maniobras de auxilio.

Tras varios minutos de labores, los oficiales lograron sacar al animal de las aguas y ponerlo a salvo en el pavimento. Según los reportes preliminares, el perro no presentaba heridas de gravedad y fue estabilizado en el lugar tras el agotamiento por el esfuerzo físico.