Residentes en Manoguayabo denuncian abandono tras daños por lluvias

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Moradores del residencial Brugal, en Hato Nuevo de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, denunciaron la falta de asistencia por parte de las autoridades, luego de que las recientes lluvias registradas en el país provocaran daños significativos en sus viviendas y afectaran a algunas personas.

Según relató Suzan Aquino, durante los aguaceros del pasado miércoles 8 de abril perdió todos sus ajuares y resultó herida en la cabeza tras el colapso del techo de una vivienda cercana. A la fecha, asegura que ningún funcionario le ha brindado ayuda.

“Eso fue una casa que se descapotó completa y esa hoja de zinc quedó como medio abajo y me dio en la cabeza. Me dieron 10 puntos. No encontraban ni cómo llevarme al médico porque todos los vehículos y motores quedaron inundados por acá”, explicó.

La residente también señaló que los niños del sector han sido gravemente impactados por la situación, al perder útiles escolares y pertenencias básicas. “Pueden abrir las clases y no tienen ni un cuaderno para asistir, porque mochilas, cuadernos, todo se dañó”, expresó.

Agregó que el temor persiste entre los más pequeños. “El niño mío más chiquito no duerme, pensando en que va a llover y se va a inundar: ‘Mami, ¿tú crees que se inunde?’”, contó.

De su lado, María Rosario indicó que la vulnerabilidad de la zona se debe a la cercanía de afluentes que, al desbordarse, inundan las viviendas. “Nosotros tenemos una cañada ahí atrás, que se junta con otra que viene de Los Alcarrizos, y allí también tenemos un río, y cuando el río se rebosa, entonces entra toda el agua para nuestros hogares”, explicó.

Ante la situación, los residentes hicieron un llamado urgente a las autoridades para que acudan en su auxilio con asistencia y soluciones a largo plazo. “Que sea el Señor quien meta la mano por nosotros, porque el Gobierno, ni síndico ni nadie la mete. Que sea Dios quien nos ampare y salve a sus hijos”, manifestó Rosario.

Los comunitarios insistieron, ante las cámaras de Telenoticias, en la necesidad de una intervención inmediata, ante el riesgo latente de nuevas lluvias y el agravamiento de las condiciones en la zona.

Otros daños

Los daños más recientes provocados por el mal tiempo se registraron la tarde de este lunes. Las lluvias y fuertes vientos que afectaron varias zonas de la República Dominicana ocasionaron la caída de árboles, postes y cableado eléctrico, lo que ha generado la obstrucción de múltiples vías en el Gran Santo Domingo.

La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde indicó que entre las arterias afectadas figuran la avenida George Washington (Malecón), la intersección de Santiago con Mahatma Gandhi, Nicolás Penson, el entorno del Colegio Médico y la avenida Máximo Gómez, en las inmediaciones del Ministerio de Educación (Minerd).

Asimismo, la institución recomendó a la ciudadanía utilizar rutas alternas mientras se restablece el tránsito, como las avenidas Máximo Gómez, 27 de Febrero, John F. Kennedy, Winston Churchill y Abraham Lincoln.

“Agentes de la Digesett y otros organismos de respuesta trabajan en la zona para habilitar el tránsito y garantizar la seguridad vial”, precisó el Intrant.

La entidad también exhortó a la población a conducir con prudencia, evitar traslados innecesarios y planificar sus desplazamientos. “Manténgase informado a través de nuestros canales oficiales y de los organismos de emergencia”, agregó.