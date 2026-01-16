Residentes en Puerto Plata, esperanzados de que Brianna Genao pueda ser hallada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego de 15 días de intensa búsqueda, los puertoplateños están esperanzados de que Brianna Genao, la niña de 3 años que desapareció el 31 de diciembre del 2025, pueda ser hallada.

Los residentes en Puerto Plata dijeron que esperan que los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), puedan dar con la menor.

Más tarde, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, reiteró que han sido redoblados los esfuerzos y refuerzos operativos, con la colaboración de dicha agencia internacional.

Indicó, además, que diariamente se amplía el perímetro de búsqueda, integrando mayores recursos humanos y tecnológicos, con el objetivo de dar con el paradero de la menor.

Pesqueira aprovechó la ocasión para felicitar a los medios de comunicación que se han trasladado al lugar del hecho para llevar información veraz.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, confió en que el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) permitirá obtener resultados favorables en el caso.