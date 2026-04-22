Residentes en el sector Naíme III de SPM demandan de las autoridades arreglo de sus calles

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Residentes en el sector Naíme III de San Pedro de Macorís, le piden al ministro de Obras Públicas, ingeniero Eduardo Estrella y al alcalde Raymundo Ortiz, acudir en su auxilio, ya que las calles están intransitables que dificulta el tránsito vehicular y peatonal.

Indicaron que no cuentan con aceras y contenes ya que hace muchos años que fueron construidas, pero que ya casi en su totalidad están destruidas y las calles están llenas de hoyos, lo que le está generando serias dificultades.

Señalaron que en épocas de lluvias las calles se llenan de agua y lodo lo que le impide transitar libremente tanto en vehículos como a pie, por lo que esperan que el sector sea intervenido a la mayor brevedad posible y el problema sea solucionado.

“Esperamos que tanto el ministro de Obras Públicas Eduardo Estrella y el alcalde Raymundo Ortiz, le pongan atención a nuestros reclamos, ya que estamos pasando por una situación difícil, específicamente en épocas de lluvias, ya que las calles se ponen intransitables”, expresaron residentes en el sector Naíme III de San Pedro de Macorís.