Respeto a la vida y fortaleza de la familia blinda a sociedad

En el respeto a la vida y fortalecimiento de la familia con valores cristianos, está sustentada la sociedad con barreras que impiden su desintegración ante los grandes desafíos globales que la amenazan.

Bajo esa premisa inició ayer el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, en el salón de la Asamblea Nacional, en el Congreso de República Dominicana, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, y los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco.

Este foro reúne a legisladores de toda la región con el objetivo de impulsar una agenda legislativa común que aborde los desafíos normativos, éticos y de gobernanza.

La vicepresidenta Raquel Peña y los presidentes de ambas cámaras del Congreso, coincidieron en que en el seno de la familia es donde se transmiten los valores, se cultiva realmente el respeto, se aprende la solidaridad y se forman los ciudadanos del mañana.

Por eso, expuso Peña, cuando se trata de fortalecer la familia se sienta la base para el desarrollo social, la cohesión comunitaria y la construcción de sociedades más justas y humanas.

En la República Dominicana, dijo, esa convicción se refleja en una visión de gobierno que reconoce a la familia con eje central de sus políticas públicas, como es el gabinete de familia, un espacio de articulación interinstitucional orientado a mejorar las realidades de este núcleo para dar respuestas integrales a los desafíos sociales que enfrentan.

Citó además, la puesta en marcha del programa “estamos en familias” que ha creado un espacio de participación comunitaria que acercan servicios esenciales a quienes más los necesitan.

Consideró necesario trabajar más cerca con las iglesias, tras resalta el liderazgo de estas en el seno de la familia y la sociedad en general.

“Sigamos afianzando esa cercanía de nuestras iglesias con nuestros hogares para que podamos tener mejores orientaciones hacia nuestros hijos y nietos”, proclamó Raquel Peña.

Presidente cámara de Diputado

De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó que el Congreso Iberoamericano reúne a parlamentarios de la región sobre tres ejes fundamentales que son el cimiento de la civilización: La defensa de la vida, la protección de la dignidad humana y el fortalecimiento de la familia.

Recordó que la Constitución de la República es clara, precisa y firme, al reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad dominicana.

“La familia no es solo una institución homilética, es el baluarte donde se transmiten los valores, principios y las enseñanzas que forman a los ciudadanos responsables, íntegros y comprometidos con el bienestar colectivo”, señaló.

Estima que el Congreso Iberoamericano representa una oportunidad para intercambiar las experiencias y propuestas entre naciones que comparten las mismas raíces culturales y espirituales.

Alertó que en un mundo cada vez más globalizado y convulso espacios de diálogo como el congreso que se inauguró ayer, constituyen una urgente necesidad para construir proceso que protejan nuestra identidad, reafirmen nuestros valores que sustentan la democracia.

Presidente Senado

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, estimó que en un mundo marcado por cambios culturales, económicos y sociales cada vez más acelerados, es necesario fortalecer espacios como el Congreso Iberoamericano para fortalecer el futuro de las naciones.

Urgió fortalecer la familia, porque es el primer núcleo donde se aprenden valores, respeto, responsabilidad, solidaridad y la sana convivencia, de donde se nutren las sociedades.

Entre los asistentes

Encabezaron además José Luis Lara, presidente del Congreso Iberoamericano, Alvaro Dastugue, presidente de los Parlamentarios Cristianos, Omaira Álvarez, coordinadora del evento, Milcíades Franjul, enlace entre las iglesias cristiana y el Poder Ejecutivo, así como legisladores.